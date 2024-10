Pro Loco Caltanissetta. Dal 17 ottobre al 15 novembre in esposizione la mostra personale di Mauro Fornasero

Il 17 ottobre, presso l’infopoint Pro Loco Caltanissetta, in corso Umbero I, 138, sarà possibile visitare la mostra personale di Mauro Fornasero, fino al 15 novembre, tutti i giorni: mattina 9.00-13.00 e pomeriggio 16.00-20.00

Mauro Fornasero, architetto, inizia a disegnare e dipingere sin da piccolo, autodidatta, manifestando sin da subito un talento precoce.

Negli ultimi 15 anni circa intraprende un nuovo linguaggio più tendente all’espressione delle sensazioni grazie all’uso dei colori forti, del dinamismo delle linee, e del riferimento costante all’ambiente urbano, alla geometria “cubista”, in questo rimanendo influenzato dai suoi studi universitari.

Esprime inoltre con l’uso del colore e della linea una sua personale interpretazione della sicilianità, utilizzando in alcuni lavori i principali simboli della Sicilia, e con un riferimento costante alle decorazioni dei carretti siciliani.

Grazie a tutto ciò mantiene un suo stile ben riconoscibile, anche grazie all’accostamento di elementi più dettagliati e realistici ad altri stilizzati.

Oltre ai quadri, esprime la sua creatività anche decorando oggetti in legno, vasi e altro. E’ appassionato di fotografia.

Ha esposto in svariate mostre collettive e personali, sia in Italia che all’estero, ha avuto anche pubblicazioni, premi e riconoscimenti, sia per la pittura che per la fotografia.