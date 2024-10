Prima Categoria. La Sommatinese sfida l’Empedoclina e punta al primato, trasferta insidiosa per il Campofranco

Nel campionato di Prima categoria anticipo importante sabato 12 ottobre con il Campofranco Calcio oggi impegnato fuori casa sul campo dello Sporting Termini (ore 15,30). In questo caso, l’obiettivo della squadra campofranchese è conquistare punti preziosi per muovere la classifica e conquistare punti anche fuori le mura amiche.

Domenica 13 ottobre, invece, saranno le altre nissene ad affrontare il proprio turno di campionato. Si partirà con la sfida tra la lanciatissima Sommatinese e l’Empedoclina (ore 15,30). I granata sommatinesi, con una squadra in grande spolvero, facendo leva sui gol del bomber Noto (nella foto), proveranno a conquistare ulteriori punti che potrebbero permettergli di andare in fuga.

Sempre nel girone B, impegno casalingo per la Don Bosco Mussomeli che affronta in casa gli ennesi del Sant’Anna in un match anche qui importante per i manfredonici che, con una vittoria, potrebbero dare ulteriore significato e valore alla loro stagione sportiva.

Nel girone E, invece, mentre il Terranova Gela, a caccia della prima affermazione, affronta in casa il Belvedere di Siracusa (ore 15), invece l’Accademia Mazzarinese dovrà vedersela contro il Motta Calcio (ore 15,30) in un confronto anche qui importante nella misura in cui un successo dei mazzarinesi li farebbe salire in classifica nel loro girone.