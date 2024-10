Piccole promesse calcistiche nissene crescono: il baby bomber Francesco Melfa protagonista in Emilia a suon di gol

Piccole promesse calcistiche crescono. E’ il caso del baby nisseno Francesco Melfa, un ragazzino classe 2014 che gli addetti ai lavori considerano già un elemento da tenere d’occhio. Si perché Francesco Melfa è un ragazzino che, tuttavia, ha il gol nel sangue.

Attaccante, il giocatore nisseno milita nella squadra dei Pulcini del San Lazzaro, squadra con la quale il ragazzo si sta mettendo in bella evidenza con tanti gol. In precedenza, aveva militato nella Virtus Piacenza. Poi il passaggio nel San Lazzaro e la conferma di un fiuto del gol davvero unico nel suo genere.

Francesco, figlio d’arte in quanto suo padre Gigi ha giocato anche nella Nissa nel corso della sua lunga carriera segnando sempre tanti gol in ogni categoria nella quale ha giocato. Per Francesco tanti gol ma anche tanto interesse per un ragazzo che, in tanti, vedono, nonostante sia ancora troppo presto, un potenziale giocatore in grado di sfondare un giorno nel calcio che conta.