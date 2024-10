Pallavolo femminile B1. Esordio amaro per la Traina sconfitta 3-1 a Crotone senza coach Eraldo Bonavita

Esordio amaro in B1 per la TRAINA che cede in quattro set in terra calabra ad un Crotone volitivo e determinato con cui ha lottato ad armi pari per tre set. La formazione della presidente Oriana Mannella si è presentata alla prima stagionale senza un primo allenatore in panchina, in quanto Eraldo Buonavita, che doveva guidare le nissene in questa prima stagione di B1, non ha potuto onorare l’impegno per gravi motivi familiari che lo hanno costretto a rientrare in Piemonte dove vive il padre bisognoso di assistenza.

Con la squadra affidata a Mauro Di Grande assistito da Fabrizio Montagnino (il duo artefice della vittoria ai play off della scorsa stagione) la TRAINA ha affrontato la gara con il piglio giusto vincendo il primo set in controllo e sostenendo inizialmente il secondo con sicurezza (9/14 max vantaggio) ma alla fine subendo la veemente rimonta delle padrone di casa che, agganciato il pareggio (17/17), hanno scardinato le certezze delle ospiti involandosi fino al 25/19.

La chiave di volta della gara è stato il terzo parziale giocato punto a punto dalle due formazioni fino al 22/21 con la formazione di Asteriti che ha trovato la spallata vincente nel finale (25/22). Sul 2 a 1 in casa TRAINA si è spenta la luce e Sturniolo e compagne hanno vinto facilmente il quarto set e la gara senza trovare più resistenza in Conti e compagne.

In casa nissena si prende quindi coscienza di un campionato tecnicamente difficile, dove continuità mentale e ritmo atletico, sono le caratteristiche che, oltre alle doti tecniche, faranno la differenza nell’arco della stagione. Il calendario iniziale è durissimo a cominciare dalle prossime due gare casalinghe consecutive, ma il diktat è quello di non mollare e disunirsi confidando nella crescita continua di un roster che ha mostrato a Crotone di avere le giuste potenzialità per mantenere la categoria.

Pallavolo Crotone – TRAINA SRL CL 3 – 1 (23/25; 25/19; 25/22; 25/10)

Crotone: Tornesello 4, Sturniolo 1, Kus 11, Bosi, Angeloni 13, Pasquini, Morciano 14, Sudano 2, Barbaro 21, Maggipinto (L1) (K), Cesario. NE Colò, Esposito. All. Asteriti – Argirò

TRAINA Albaverde: Clemente 4, Apruti 1, Cicoria, Caruso 10, Giannone 5, Garofalo 15, Zaffuto, Moneta 15, La Mattina 4, Conti (L). NE Franceschini All. Di Grande – Montagnino

Arbitri: Stefano Adornato di Rende e Gabriella Notaro di Lamezia Terme.

