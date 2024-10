Narah Baptista, chi è la compagna di Vincent Cassel in dolce attesa

(Adnkronos) –

Narah Baptista ha compiuto 28 anni e si avvicina sempre di più il momento in cui diventerà mamma. La giovane è incinta del compagno Vincent Cassel, che invece ha già tre figlie: Deva e Léonie, nate dal matrimonio con Monica Bellucci, e Amazonie, nata dall'amore con Tina Kunakey, sposata in seconde nozze nel 2019. Nata nel 1996 in Brasile, Narah Baptista si è trasferita in Australia a 18 anni insieme alla madre, dove ha ottenuto la cittadinanza. In un'intervista a 'Missosology' nel 2020 spiegava che il suo sogno è "studiare per diventare una professionista nel campo dell'assistenza sociale" perché "voglio avere le giuste capacità per aiutare chi è in difficoltà". Nonostante abbia studiato anche recitazione, il suo lavoro principale è sempre stato quello di modella: ha lavorato per importanti agenzie come 'Elite' e 'Everi Body' e ha partecipato al concorso di 'Miss Universe'. "Nel mio tempo libero – raccontava ancora a 'Missosology' – amo correre sulla spiaggia e ballare per ore". La relazione con Vincent Cassel sarebbe iniziata nel 2023: le prime volte che i due sono stati visti insieme era novembre, qualche mese dopo la rottura dell'attore con la seconda moglie. A settembre 2024 invece l'annuncio della gravidanza.