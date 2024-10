Mo.V.I. Caltanissetta. “Volontariato e comunità nei territori siciliani”, il 26 ottobre una conferenza regionale: ecco il programma

Sabato, 26 ottobre, presso la Casa delle Culture e del Volontariato Letizia Colajanni, sita in via Xiboli, 310, si terrà una conferenza dal titolo “Volontariato e comunità nei territori siciliani”, organizzata con il Patrocinio della Regione Siciliana, Assessorato della Salute, e con il supporto del Centro di Servizio per il Volontariato di Palermo.

Prima sessione: Partecipazione autonoma e solidale, progettazione, interazione con le istituzioni. Il caso delle Case di comunità.

I destinatari sono gli operatori del volontariato e di altri enti del Terzo Settore provenienti dal territorio siciliano, rappresentanti delle Istituzioni. Lo scopo dell’iniziativa è animare il dibattito fra esponenti del volontariato della Regione, con lo scopo di aumentare la competenza nel riconoscere diverse metodologie di presenza nel territorio, riconoscere il valore della collaborazione fra approcci diversi e misurare l’importanza dell’intervento comunitario autonomo o in collaborazione con le istituzioni.

Alle ore 9:30 ci saranno i saluti e le relazioni introduttive di:

Filippo Maritato, presidente Mo.V.I. Caltanissetta e direttore della Casa delle Culture e del Volontariato Letizia Colajanni; Giuditta Petrillo, presidente Cesvop; Ferdinando Siringo, presidente regionale MoVI; Giuseppe Montemagno, portavoce Forum regionale del Terzo Settore.

Avrà luogo un intervento introduttivo di Gianluca Cantisani, presidente nazionale del MoVI e gli interventi istituzionali di Giovanna Volo, assessore alla Sanità della Regione Siciliana: le politiche di collaborazione fra istituzioni e Terzo Settore; l’esempio delle Case di Comunità Ermanno Maria Antonio Pasqualino – Assessore alle politiche sociali, abitative, Terzo Settore, politiche giovanili del Comune di Caltanissetta.

Interventi di Salvatore Requirez – Dirigente Generale DASOE, Salvatore Iacolino – Dirigente Generale DPS

Alle ore 11:30 gruppi di approfondimento guidato e feedback in assemblea con dibattito

Alle ore 13:30 Pausa pranzo in sede

La seconda sessione riguarderà il Volontariato e impegno civile: come le generazioni si impegnano per vivere meglio

Alle 15:30 Introduzione di F. Siringo, presidente regionale MoVI; Gianluca Cantisani, presidente nazionale del MoVI

Alle 16:00 relazione del dott. Antonino Maggio, dirigente del servizio 6 del Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali della Regione Siciliana – “I processi di coprogrammazione e coprogettazione come risorsa indispensabile per il welfare nel territorio. Buone pratiche e ritardi nell’applicazione.”

Alle 16:30 presentazioni su casi di studio provenienti sia dalla rete MoVI che da altre reti associative del Terzo Settore dal territorio nazionale, e da realtà che operano in modo formale o non formale quali Comitati di quartiere, reti di impegno studentesco, circoli associativi etc.

alle 17:00 confronto in sottogruppi moderati da volontari

Alle 18:00/19:00 – Dibattito sulle osservazioni dei gruppi di lavoro e ipotesi operative per le reti del Terzo Settore. Chiusura dei lavori.