Manovra 2025, mini rialzo 3 euro per pensioni minime

Sale a 617,89 euro la pensione minima dagli attuali 614,77 euro, circa 3 euro in più, per la rivalutazione per rispondere all'andamento dell'inflazione. E' quanto si evince dal ddl Bilancio consegnato oggi alla Camera, in base al quale la perequazione sarà del 2,2% per il 2025 rispetto al trattamento minimo prima della maggiorazione (598,61 euro) e dell'1% dell'inflazione del 2024. L'aumento sarà di 1,3 punti percentuali per l'anno 2026. La rivalutazione delle pensioni minime da parte del governo nel Ddl Bilancio seppur minima evita un taglio dell'assegno che sarebbe eventualmente scattato in assenza di interventi. A quanto si apprende, se consideriamo un livello di inflazione all'1% senza la perequazione le pensioni minime sarebbero scese a circa 604 euro, circa 10 euro in meno. "Cari pensionati, tenetevi forte: per quanti di voi prendono la minima, con la legge di bilancio di Meloni arriva una svolta da 3 euro al mese in più sul conto! In pratica, 10 centesimi al giorno. Proprio così. Ricordate quando i vertici di questo governo promettevano pensioni minime a 1.000 euro al mese? Mentre il caro vita costringe lavoratori e pensionati a rinunciare persino alle cure, il governo fa l'elemosina. Senza pudore", scrive sui social Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle. "Pensioni da fame! Un rialzo a dir poco vergognoso che non risponde al vero aumento del costo della vita, dato che i pensionati continuano a pagare i rincari verificatosi nel 2022 e nel 2023", commenta Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori. "Inoltre, da anni chiediamo all'Istat e al Mise, ora Mimit di fare un indice ad hoc per i pensionati al minimo, dato che l'inflazione che oggi viene registrata dall'indice Foi, utilizzato per aggiornare le pensioni, non vale per chi spende gran parte dei suoi soldi per prodotti alimentari, salute e abitazione e non certo in servizi di ristorazione, comunicazioni o trasporti. Insomma, ci vorrebbe un paniere specifico per chi fatica ad arrivare alla fine del mese, altrimenti qualunque adeguamento è falsato in partenza", conclude Dona.