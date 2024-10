Lebron e Bronny James fanno la storia dell’Nba: per la prima volta padre e figlio giocano insieme

(Adnkronos) – Mai prima d'ora un padre e un figlio avevano giocato insieme una partita dell'Nba, ma stanotte è successo: nel match contro i Minnesota Timberwolves, LeBron James e suo figlio Bronny sono scesi in campo insieme con la maglia dei Los Angeles Lakers. Le telecamere hanno ripreso il momento in cui la coppia sta per scendere in campo. "Sei pronto?", chiede il padre al figlio. "Gioca e basta, non preoccuparti, – è il consiglio di LeBron – vai là fuori e dacci dentro". In tribuna a guardare l'evento storico anche la loro famiglia: Savannah, moglie di LeBron e mamma di Bronny, insieme agli altri due figli della coppia Bryce e Zhuri. Per Bronny, 20 anni, è stato il debutto in Nba: in campo è rimasto per tre minuti e si è scambiato un paio di volte la palla con il padre, che invece è alla ventiduesima stagione in Nba. Nonostante siano la prima coppia padre-figlio a giocare contemporaneamente in Nba sono la quarta coppia in generale nel mondo dello sport professionistico americano. Tra le più famose c'è quella composta da Ken Sr. e Ken Jr. Griffey, che hanno giocato invece nel baseball MLB: i due hanno assistito al match degli James e si sono scattati una foto storica tutti insieme. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)