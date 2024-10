Elezioni in Giappone, la coalizione di governo ha perso la maggioranza

(Adnkronos) – Pur mantenendosi il partito più votato, il partito liberal democratico (Pld) del premier Shigeru Ishiba esce fortemente ridimensionato dalle elezioni che si sono svolte in Giappone, con il peggior risultato degli ultimi 15 anni, e senza più la maggioranza che aveva in coalizione con Komeito. Ishiba ha dichiarato di non voler prendere in considerazione una coalizione più ampia, escludendo in questo modo la possibilità di formare un governo di minoranza. "A questo punto, non prevedo di formare una coalizione. Penso che il nostro punto di partenza debba essere una discussione approfondita che ci consenta di accettare umilmente le politiche" dei legislatori esterni alla coalizione, ha detto ai giornalisti dopo le elezioni di ieri. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)