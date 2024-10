Delia. Al Comune importante riconoscimento: incentivo regionale per l’ottimo risultato nella raccolta differenziata.

DELIA. La Regione Siciliana ha riconosciuto al Comune di Delia un incentivo di complessive di 14.233 euro per avere superato il significativo traguardo del 75% di raccolta differenziata nel 2022. <<Questo successo, aggiunto a tanti altri – ha dichiarato il sindaco Gianfilippo Bancheri – rappresenta un importante riconoscimento per l’impegno quotidiano dei nostri cittadini nella tutela dell’ambiente e nella riduzione dei rifiuti, e testimonia l’efficacia delle nostre politiche locali in tema di sostenibilità. Si tratta di un simbolo del cambiamento che stiamo costruendo insieme, per rendere ancora più verde e sostenibile la nostra città e il nostro territorio – ha aggiunto Bancheri>>.

<<L’Amministrazione continuerà a investire nella sensibilizzazione ambientale e nelle infrastrutture necessarie per raggiungere nuovi obiettivi di sostenibilità, per fare diventare Delia un modello di virtuosità ambientale nella regione – ha detto da parte sua l’assessore all’Ambiente, Paolo Giordano>>.

La Regione Siciliana – ha stanziato complessivamente 2 milioni di euro per premiare i Comuni che hanno dimostrato un impegno concreto nella raccolta differenziata, destinando le risorse secondo il criterio di popolazione e il numero di comuni coinvolti.

Un ringraziamento particolare del sindaco alla SRR ATO4 CL2 e alla sua partecipata Impianti SRR,

<<i cui servizi sono stati fondamentali per il raggiungimento di questo traguardo. Il loro supporto tecnico e logistico garantisce che i comuni appartenenti alla società, possano usufruire di un sistema di gestione dei rifiuti efficace e all’avanguardia, contribuendo in modo decisivo al superamento dei traguardi di raccolta differenziata fissati dalla normativa>>.

Il decreto di riparto delle risorse per i comuni siciliani con più del 75% di raccolta differenziata si basa sulla promozione della raccolta differenziata, premiando e incentivando i comuni che hanno raggiunto un elevato livello di raccolta differenziata, in linea con gli obiettivi di sostenibilità ambientale e di riduzione dei rifiuti. Sul sostegno ai comuni virtuosi e l’equa distribuzione delle risorse tenendo conto sia delle dimensioni demografiche dei comuni sia del loro impegno nella raccolta differenziata. Sul rispetto delle normative e infine sulla trasparenza e collaborazione.