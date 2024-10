Comandante VV.FF. Caltanissetta ing.Salvatore Cantale in visita agli organi istituzionali comune di Mussomeli

MUSSOMELI – Il nuovo Comandante dei Vigili del Fuoco di Caltanissetta l’ing. Salvatore Cantale, fresco di nomina, ed accompagnato dal V.D. Ing. Salvatore PLANCES e dal Capo squadra e segretario del comandante, architetto Fabio Favata, ha incontrato, nella casa comunale, il sindaco di Mussomeli, la sua giunta ed il presidente del consiglio, per una visita di cortesia. Successivamente si sono spostati per una visita al castello, dove si è aggiunto il capo squadra Messina del distaccamento dei VV.FF. di Mussomeli mentre a fare gli onori di casa c’era il vicesindaco, nonché vigile del fuoco del Comando Provinciale VV.FF. di Caltanissetta, Seby Lo Conte. Da dire che il comandante ha preso posto dell’Ing. Michele Burgio, il quale ha cessato la sua reggenza, continuando a ricoprire l’incarico di Dirigente per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica presso la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per la Sicilia, a Palermo. Va anche detto che l’ing. Cantale, Originario di Catania, è entrato a far parte dei Vigili del Fuoco nel 2006; ha prestato servizio, da Funzionario, presso i Comandi di Varese, Palermo e Agrigento, presso la Direzione Regionale Sicilia e presso l’Ufficio del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco a Roma. Ha ricoperto, in particolare, gli incarichi di responsabile modulo USAR-M Sicilia e di responsabile regionale della Comunicazione in emergenza. Ha svolto diverse missioni internazionali – sia di addestramento, sia di soccorso – in ultimo a Derna, in Libia, nel 2023.