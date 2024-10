Caltanissetta. Il 25 ottobre assemblea pubblica per PD e Giovani Democratici per riflettere sulle priorità della Città e della Provincia

CALTANISSETTA. Venerdì pomeriggio 25 ottobre, a partire dalle 17:30, il Partito Democratico ed i Giovani Democratici di Caltanissetta terranno presso il Glass (via Piave 10) un’Assemblea pubblica con la deputata Giovanna Iacono.

Sarà una bella occasione per discutere delle battaglie e delle proposte che il Partito Democratico intende promuovere per costruire un’alternativa ai governi Meloni e Schifani. Ma sarà anche un’occasione per riflettere insieme sulle priorità della città e della provincia di Caltanissetta.

Durante l’evento sarà inoltre possibile tesserarsi e iscriversi al Partito Democratico e ai Giovani Democratici. La serata si concluderà con un aperitivo per continuare a confrontarci e condividere le nostre idee.