Caltanissetta. “Futura – costruiamo insieme la città”, presentato il nuovo assetto organizzativo

Dopo un periodo iniziale durato circa un anno e mezzo, di incontri con cittadini e cittadine di Caltanissetta, per costituire un nuovo movimento civico, “Futura – costruiamo insieme la città” si dà un nuovo assetto organizzativo, per avviare un progetto politico condiviso per la città e per il territorio, e dare spazio e voce ai cittadini e alle realtà associative esistenti: gruppi, associazioni, comitati di quartiere, con l’obiettivo di costruire l’alternativa politica a questa amministrazione per la prossima sindacatura.

Il nuovo assetto organizzativo prevede un gruppo direttivo composto da: Presidente: Paola Sanfilippo; Vice Presidente: Filippo Agostara; Segretario: Cristiano Curatolo; Tesoriere: Stefano Modica e Consigliere: Graziella Riggi, oltre al membro eletto Armando Turturici.

Oltre al Gruppo Direttivo, si sono costituiti 5 GIS, “Gruppo d’Interesse Speciale”, con per ogni gruppo uno o più responsabili:

1. Scuola università Formazione: Giovanni Ruvolo, Leandra Falzone, e Silvia Pignatone;

2. Inclusione, integrazione, solidarietà sociale e welfare: Leandra Macaluso;

3. Cultura Sport Turismo e spettacolo: Pierangelo Cigna;

4. Sviluppo, economico, sostenibilità, ambiente e vivibilità territoriale: Pasquale Tornatore

5. Urbanistica, mobilità, abbattimento barriere architettoniche: Salvatore Coppolino

La recente esperienza elettorale per le elezioni comunali del Giugno scorso, è stata positiva, con la Lista creata insieme al PD, “Caltanissetta Futura e Democratica”, la più votata assieme a Caltanissetta Protagonista, e l’elezione di un consigliere del nostro movimento, Armando Turturici.







Gli obiettivi che “Futura – costruiamo insieme la città” si dà per i prossimi cinque anni sono:

1. Spazio di partecipazione politica per i cittadini e la prima attività è la formazione in ambito politico e più in generale la formazione della classe dirigente della città;

2. Lavorare per un progetto politico condiviso per la città e per il territorio;

3. Dare spazio, voce, alle realtà associative esistenti: gruppi, associazioni, comitati di quartiere;

4. Costruire il rapporto con il mondo della scuola e delle parrocchie.

Questi erano gli obiettivi politici di Futura all’inizio della sua costituzione, ed infatti con gli incontri con i cittadini di FuturaLab abbiamo avviato un percorso, che continuerà nei prossimi mesi. Abbiamo poi vissuta la esperienza elettorale ed ora riprendiamo il nostro percorso, con una collocazione nel centro sinistra, ed infatti dialoghiamo e lavoriamo bene con le forze politiche come il PD e le altre forze di questa area politica

Noi vogliamo costruire un progetto di città alternativo al centro destra di cui non condividiamo valori e scelte, e per raggiungere questo obiettivo ci siamo dati una nuova organizzazione, per continuare a lavorare con la città e per la città ed il suo territorio.