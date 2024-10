Caltanissetta. Due interrogazioni consiliari di Vincenzo Piscopo (Noi Moderati) su ufficio tributi e sull’uso dei mezzi pubblici

CALTANISSETTA. Due interrogazioni consiliari: la prima sull’ufficio tributi, la seconda sulla campagna per la sensibilizzazione della cittadinanza all’uso dei mezzi pubblici. Sono quelle che ha presentato il consigliere comunale di Noi Moderati Vincenzo Piscopo.

Nella prima, quella riguardante l’Ufficio Tributi, Piscopo, nel ricordare che esso riveste un ruolo fondamentale per l’intera cittadinanza e che la gestione delle casse comunali non può prescindere da un’adeguata gestione dei tributi locali, ha fatto anche rilevare che “Ormai da anni si evidenziano diverse anomalie relative alla bollettazione; numerosi cittadini lamentano errori e disservizi; per ottenere informazioni e chiarimenti è indispensabile recarsi in presenza, senza parlare delle interminabili file di utenti esasperati per l’attesa.

Da qui la richiesta al sindaco: “Quali iniziative si intendono intraprendere per migliorare l’organizzazione dell’Ufficio Tributi? Si ritiene opportuno ampliare l’organico nelle disponibilità dell’ufficio? E’ utile installare un sistema di prenotazione adeguato, nonché un apparecchio “taglia-code”, utile a stabilire l’ordine d’ingresso all’ufficio; evitando l’interminabile attesa ed eventuali liti tra gli utenti?”.

La seconda interrogazione riguarda invece la Campagna di comunicazione per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza dell’utilizzo dei mezzi pubblici: La Rivoluzione dei Bus Elettrici.

“Negli ultimi anni – ha ricordato il consigliere – le città italiane hanno compiuto grandi passi avanti verso la mobilità sostenibile, con un forte impegno a ridurre l’inquinamento e migliorare la qualità della vita dei cittadini. Uno degli elementi centrali di questa trasformazione è l’introduzione di mezzi pubblici più ecologici, in particolare i nuovi bus elettrici. Tuttavia, perché questi progressi abbiano un impatto reale, è necessario che la cittadinanza si sensibilizzi all’importanza di scegliere i mezzi pubblici rispetto all’auto privata”.

Secondo Piscopo: “L’introduzione dei bus elettrici a Caltanissetta rappresenta un grande passo avanti per la mobilità urbana e per la lotta contro il cambiamento climatico; usare i mezzi pubblici, e farlo in modo consapevole, significa investire nel futuro della nostra città, rendendola un luogo più vivibile, più pulito e più sicuro per tutti; tuttavia, per ottenere un vero cambiamento, è necessaria la collaborazione di tutti i cittadini; la sfida è grande, ma con l’impegno di ciascuno di noi, possiamo fare la differenza e contribuire a costruire una città più sostenibile e a misura d’uomo”.

Il consigliere di Noi Moderati ha pertanto chiesto all’amministrazione comunale: “C’è in programma l’incremento della dotazione di bus elettrici? E’ in programma la predisposizione di un piano di comunicazione per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza dell’utilizzo dei mezzi pubblici?”.