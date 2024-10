Butera. Avviato dal Comune l’iter per la fruizione del servizio di mensa scolastica

BUTERA. Al Comune è stato avviato l’iter per la fruizione della mensa scolastica a favore delle famiglie aventi figli frequentanti la Scuola dell’Infanzia dell’Istituto comprensivo Gela – Butera. Saranno 62 le persone che usufruiranno del servizio: 55 alunni della scuola dell’Infanzia, 6 docenti e un non docente.

Le istanze possono essere presentate presso l’ufficio protocollo del Comune o anche mediante pec all’indirizzo protocollo@pec.comunedibutera.org. Trattandosi di servizio a domanda individuale, rientrante tra le prestazioni sociali agevolate, è previsto il pagamento di una tariffa per ogni pasto a carico degli utenti, rispetto al valore Isee del Nucleo familiare. Per le famiglie con Isee da 0 a 6 mila euro il servizio è gratuito; da 6001 a 10 mila euro il costo del buono sarà di 1 euro; da 10.001 a 20 mila euro il costo del buono è di 2 euro; da 20.001 a 25 mila euro di 2,50 euro; da 25.001 a 30 mila euro 3 euro; da 30.001 euro in poi 3,50 euro.

Per ogni figlio oltre al 1° che accede al servizio mensa, il costo del buono sarà diminuito di 1 euro. Il Comune consegnerà i buoni pasto richiesti dalla famiglia il cui figlio accederà al servizio mensa tramite consegna del buono. Prevista anche una commissione mensa per il controllo della qualità del servizio e del grado di soddisfazione o di eventuali disfunzioni. Il servizio sarà attivato presso il plesso scolastico Mario Gori nel quale è presente un ottimo centro di cottura. L’onere di spesa previsto da parte del Comune è di 30 mila euro di cui 5.639,37 euro per i mesi di novembre e dicembre 2024, 24.360,63 euro da gennaio a maggio 2025.