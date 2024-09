Vallelunga Pratameno, “Le Vibrazioni” in concerto live. Stasera in Piazza Umberto 1° alle 21,30

VALLELUNGA PRATAMENO – Le Vibrazioni, una delle band più amate del rock italiano, si esibiranno lunedì 23 settembre 2024 a Vallelunga Pratameno (CL) in piazza Umberto I in occasione dei Solenni Festeggiamenti in onore di Santa Maria di Loreto , con uno spettacolo che racchiude venti anni di musica, dai loro primi brani, ai successi sanremesi, alle canzoni che hanno emozionato e fatto ballare tutti quanti. Il gruppo, capitanato da Francesco Sarcina, è pronto a infiammare il pubblico con una serata di grande musica, portando sul palco i loro più grandi successi. Le Vibrazioni hanno partecipato diverse volte al Festival di Sanremo, consolidando il loro status nel panorama musicale italiano, Francesco Sarcina e soci hanno all’attivo cinque dischi in studio, un live, tra le hits Raggio di Sole, Ovunque andrò, Così Sbagliato, Vieni da Me, Dedicato a Te e molte altre. Il cantautore milanese, di origini pugliesi, non tradirà la sua vena rock. Cresciuto a pane e chitarre, Mötley Crüe e Guns ‘n’ Roses, ha sempre impresso un sound gradevole e roccheggiante. Il concerto delle Vibrazioni, afferma l’ assessore allo spettacolo Silvio Zuzzè sarà una vera esplosione di energia, “sanno come accendere il pubblico, con suoni potenti e una forte presenza scenica, una serata all’insegna del rock e dei successi che hanno fatto la storia della musica italiana”.