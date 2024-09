Un record per un talento nisseno 17enne, il ballerino Salvatore Infurna unico italiano ammesso alla Elmhurst Ballet in Inghilterra

Un talento senza limiti e confini. E’ quello del diciassettenne nisseno Salvatore Infurna che è riuscito nella non facile nè scontata impresa di essere ammesso in due prestigiose accademie di danza classica dell’ Inghilterra, la Elmhurst Ballet school in association with Birmingham Royal Ballet e l’English National Ballet school.

Il ballerino nisseno nei primi giorni di settembre inizierà all’Elmhurst che è una delle più antiche scuole di danza professionali nel Regno Unito.

Dopo aver vissuto a Marianopoli, la famiglia per sostenere la grande passione di Salvatore ha deciso di trasferirsi a Caltanissetta e la prima fase di questo splendido percorso formativosi è sviluppata con la scuola di danza Tersicore di Olga Gilberto.

Con ulteriori sacrifici Salvatore a soli 16 anni s’è trasferito a

Catania per portare avanti il suo innato talento, e qui ha avuto modo di affermarsi con “Dietro le Quinte” diretto da Maki Nishida e Piero Ferlito. Poi grazie al concorso International talent award che s’è svolto a Cattolica, ha avuto questa importante opportunità in terra inglese.

“La danza mi ha cambiato la vita – ha confessato Salvatore – fin da piccolo ho sempre amato il mondo dello spettacolo, il mio tempo libero lo dedicavo a danzare. L’unica persona che ha sempre creduto in me è stata mia madre; se sono arrivato qui e se continuerò a crescere lo devo al suo supporto, ha sempre creduto in me e ogni giorno mi dà la forza per non mollare. Voglio ringraziare la mia famiglia che mi sostiene”.

Per Salvatore Infurna inizia ora questa importante esperienza a Birmingham in una scuola tanto prestigiosa quanto costosa, ma il talento, la volontà, il carattere e la determinazione non gli fanno certo difetto. Il suo sogno è e resta solo uno, ed è lo stesso da quando ha iniziato a fare i primi passi di danza: diventare un ballerino professionista. Per il momento si gode il record, non da poco, di essere l’unico italiano che andrà a studiare all’Elmhurst. Il resto, bisogna starne certi, considerato il talento cristallino e la voglia di arrivare ad altissimi livelli, un giorno o l’altro arriverà.