Tecnologia e stress: un nuovo studio svela l’Impatto dei dispositivi multipli sulla salute mentale

(Adnkronos) – Una recente indagine commissionata da HONOR in occasione del lancio del nuovo Magic V3, ha messo in luce come l'uso quotidiano di più dispositivi tecnologici possa contribuire significativamente allo stress mentale dei lavoratori in Italia. I dati raccolti hanno rivelato che quasi nove italiani su dieci (90%) utilizzano fino a quattro dispositivi tecnologici durante una tipica giornata lavorativa tra laptop, tablet, cuffie e a volte più di uno smartphone. Sebbene il 28% dei lavoratori riconosca l'importanza vitale di questi strumenti per la loro quotidianità, un considerevole 21% si sente oppresso dal numero di notifiche ricevute, mentre il 17% afferma di riceverne più di 30 al giorno, contribuendo così ad aumentare il carico di stress. L’8% infine ha dichiarato di avere difficoltà a tenere sotto controllo tutti i device. Il sondaggio condotto a livello europeo su un campione di 8000 professionisti, ha interessato un campione di 1000 professionisti italiani. Tuttavia la ricerca evidenzia un ulteriore difficoltà derivante dall'uso di più dispositivi elettronici. Il 10% degli intervistati pensa che portare tutti i propri device (tablet, laptop, telefoni) nei tragitti casa-ufficio, possa influire negativamente sulla propria salute. In effetti, lo studio ha rilevato che in media ogni lavoratore trasporta ogni giorno una borsa di 5 kg. Un quarto degli italiani vorrebbe poter portare con sé un solo dispositivo tecnologico che faccia tutto ciò di cui ha bisogno. Ben metà degli italiani pagherebbe un sovrapprezzo per avere un singolo dispositivo che sostituisca più apparecchi, mentre il 16% ha dichiarato che un telefono pieghevole gli semplificherebbe la vita. Allo stesso tempo, per molti altri questa non è la soluzione. Infatti, il 24% ha dichiarato che si sentirebbe perso senza i propri device e quasi il 14% ha affermato che la propria vita ruota intorno alla tecnologia. Tuttavia, se la questione fosse ridurre il numero dei dispositivi, avere uno smartphone che faccia sia da tablet che da laptop potrebbe essere la soluzione.

Tony Ran, Presidente di Honor EU, ha aggiunto: "La ricerca mostra che i professionisti sono appesantiti, sia fisicamente sia, soprattutto, psicologicamente, dai loro dispositivi. Tuttavia, abbandonare completamente la tecnologia non è pensabile, ma innovarla sì. Ecco perché abbiamo sviluppato Honor Magic V3 per fornire una soluzione semplice e olistica al problema del sovraccarico tecnologico e alleviare lo stress mentale determinato dal numero di dispositivi". Immagine realizzata attraverso DALL-E