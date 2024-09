Serie D. I tifosi biancoscudati, per assistere a Paternò – Nissa, devono acquistare i biglietti online

In vista della trasferta di domenica contro il Paternò, la Nissa ha comunicato ai suoi tifosi che, per assistere alla partita di domenica allo stadio Falcone-Borsellino di Paternò, è possibile farlo solo ed esclusivamente acquistando i biglietti on-line. I sostenitori biancoscudati, devono, dunque, giungere a Paternò già muniti di tagliando, altrimenti non potranno accedere allo stadio per assistere in prima persona alla partita.

Intanto, pre rifinitura pomeridiana dei biancoscudati che domenica affronteranno in trasferta i catanesi del Paterno’. Tutti “arruolabili” per mister Terranova che domani diramerà la consueta lista dei convocati per una partita ostica e piena di insidie con un unico comune denominatore: vincere per ottenere il primo successo stagionale.