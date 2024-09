San Cataldo. Il Comune e l’Esa si sono adoperati in interventi per rimozione di fango e pietre da alcune strade

SAN CATALDO. Il Comune, con l’aiuto dell’E.S.A., s’è adoperato per la pulizia della via segnalata nei giorni scorsi che, a causa delle forti piogge e dei terreni poco curati, si è riempita di fango e pietre.

Lo ha reso noto il sindaco Gioacchino Comparato. In tanti hanno rilevato come l’amministrazione comunale si sia attivata subito, mostrando efficienza e professionalità.

Ringraziamenti, da parte degli abitanti delle zone in cui si sono registrati gli interventi, sono arrivati sia per il sindaco che per l’assessore Michele Falzone. In ogni caso, interventi che sono serviti per dare risposte al problema legato alla presenza di fango e pietre in diverse strade del territorio comunale sancataldese che hanno creato non pochi disagi.