San Cataldo. Gruppo di turisti della Pennsylvania accolto nel palazzo comunale

SAN CATALDO. Un gruppo di turisti provenienti dalla Pennsylvania, i cui avi furono tra i fondatori dell’Associazione San Cataldo, sono stati accolti al palazzo comunale dal sindaco Gioacchino Comparato e dall’assessore Michele Falzone.

“Sono venuti nella nostra amata città – ha spiegato il primo cittadino – per riscoprire le loro radici, e noi li abbiamo accolti con grande affetto, parlando della storia e delle tradizioni di San Cataldo.

Al termine dell’incontro, abbiamo omaggiato i nostri ospiti con libri che raccontano la nostra città e la ricca cultura della Sicilia, accompagnandoli presso la sede dell’Associazione Amico Medico, per far conoscere le tradizioni legate alla Settimana Santa e mostrare loro le nostre preziose vare”.

Il sindaco, nel rimarcare il valore e il significato di questa iniziativa, ha inteso esprimere un sentito ringraziamento a Salvatore Gigante e all’Associazione Amico Medico per la collaborazione, a Maria Grazia Naro per la traduzione e ad Aldo Cravotta per aver costruito questo meraviglioso ponte Italo-Americano.