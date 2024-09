San Cataldo. Al via la nuova stagione dell’Università della terza età con il 1° incontro nella Sala Borsellino

SAN CATALDO. E’ stato dato ufficialmente il via alla nuova stagione dell’Università della Terza età da parte dell’Associazione San Giorgio, nella splendida Sala Borsellino del Comune di San Cataldo. L’Università della Terza Età è dunque pienamente operativa anche per la nuova stagione per la gioia di quanti la frequentano. Interessante la lezione tenuta da Alicia che, con la sua bravura e simpatia, ha saputo intrattenere e coinvolgere tutti con una lezione davvero interessante.

Il tutto nel contesto di esperienze che consentono alle persone della Terza età di acquisire conoscenze competenze e capacità in grado di ampliarne il bagaglio socio culturale in un percorso condiviso all’insegna dei valori e delle esperienze.