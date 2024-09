Salute, la Sicilia piattaforma di buone prassi cliniche: lunedì 30 settembre esperti a confronto a Palermo nel primo Forum Mediterraneo in Sanità

Ricerca, sostenibilità, innovazione tecnologica e assistenza sul territorio: sono alcuni fra gli argomenti al centro del Forum Mediterraneo in Sanità Sicilia, che si svolgerà a Palermo, lunedì 30 settembre dalle 9,30 a Palazzo dei Normanni, in sala Mattarella.

L’iniziativa, promossa dall’assessorato regionale della Salute e dal Forum Mediterraneo in Sanità, pone al centro la Sicilia come piattaforma di integrazione di buone prassi cliniche, di ricerca medica e traslazionale, in un’ottica euromediterranea con particolare riferimento alla riforma dell’assistenza del territorio e all’equità di accesso ai servizi sanitari e sociali.

I lavori, coordinati da Vasco Giannotti, presidente del Forum Risk Management in Sanità, e da Massimiliano Maisano, dirigente responsabile Gestione degli investimenti dell’assessorato regionale della Salute, inizieranno con i saluti del presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, del sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, del presidente della VI commissione dell’Assemblea regionale siciliana, Giuseppe Laccoto.

Interverranno, fra gli altri, Giovanna Volo, assessore regionale alla Salute, Salvatore Iacolino, dirigente generale del dipartimento per la Pianificazione strategica, Salvatore Requirez, dirigente generale del dipartimento per le Attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, Giovanna Spatari, rettore dell’Università degli studi di Messina, Francesco Tomasello, rettore dell’Università degli Studi di Enna, Stefano Lorusso, direttore generale Digitalizzazione, sistema informativo sanitario e statistica del ministero della Salute; Mariano Corso, professore ordinario di Leadership and innovation e cofondatore degli Osservatori digital innovation del Politecnico di Milano.

Il Forum Mediterraneo in Sanità Sicilia 2024, accreditato ECM, si concentrerà anche su bioingegneria; intelligenza artificiale per la ricerca e produzione di nuovi farmaci; innovazione dei percorsi clinici e assistenziali.