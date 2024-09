Promozione Girone D. Vola il Niscemi con 4 gol nel derby alla Vigor Gela: a segno Amaya, Balba, Diaw e Garufi

Nel girone D è stato il Niscemi ad aggiudicarsi con un netto 0-4 finale il derby di Promozione con la Vigor Gela. Al “Presti” i niscemesi hanno giocato, soprattutto nel secondo tempo, una partita nella quale hanno espresso una netta superiorità sui cugini gelesi. Le quattro reti, per la cronaca, sono state griffate da Amaya, Balba, Diaw e Garufi.

Nel primo tempo il risultato s’è mantenuto sullo 0-0. La Vigor Gela ha cercato di attaccare ma il Niscemi ha pressato in maniera efficace vanificando le trame di gioco dei padroni di casa. Nella ripresa Niscemi in cattedra con 4 gol in mezzora. Una vittoria inequivocabile per una squadra come il Niscemi che si sta dimostrando una tra le realtà calcistiche più in crescita nel Nisseno. Con questa vittoria il Niscemi resta a punteggio pieno nel girone D di Promozione con 9 punti al pari dell’Atletico Megara.