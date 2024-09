Motori. Samuele Cassibba chiude il tricolore con una prova di volontà a Gubbio

Samuele Cassibba ha chiuso il Campionato Italiano Supersalita con una prova di tenacia e volontà al volante della Nova Proto Synergy V8 al 59° Trofeo luigi Fagioli a Gubbio. Il figlio d’arte ragusano, portacolori della Scuderia Ateneo Motorsport ha iniziato il fine settimana umbro da attore protagonista con due riscontri di spicco in prova, sui 4.150 metri che tra Gubbio e Madonna della Cima, sono la massima sintesi di selettività e tecnica del panorama tricolore.

Un set up adeguato alla strategia d’attacco che Samuele ha pianificato con il team per le due salite di gara. Un appuntamento decisivo per la conquista della classe E2SC 2000, per cui strategia estrema. In gara 1 una toccata ha compromesso le ambizioni alla portata del pilota siciliano che unitamente al team è stato costretto ad un lavoro di immediato recupero che lo ha portato a centrare il 7° tempo in ordine generale a pochi centesimi dal diretto ed accreditato avversario.

Samuele Cassibba a fine gara ha dichiarato: “In gara 1 ho commesso un errore che mi è costato la manche, ma in gara due abbiamo dato il massimo per raggiungere l’obiettivo. Voglio ringraziare in particolare i ragazzi del mio Team che, con tanto impegno, hanno fatto l’impossibile per permettermi di essere in linea di partenza per Gara 2. Un ringraziamento speciale va anche al Team Faggioli, RgCartrobik, la Scuderia Ateneo che mi ha supportato in tutta la stagione! “.