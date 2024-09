Motori. Al campionato italiano Gran Turismo Endurance di Imola risultati di rilievo per i piloti siciliani

A Imola, sede del penultimo appuntamento stagionale del Campionato Italiano Gran Turismo Endurance conclusosi anzitempo per l’impraticabilità della pista, un duplice prezioso argento nella GT Cup PRO-AM per Simone Patrinicola (Ferrari 488 Challenge) e Giuseppe Nicolosi e Davide Di Benedetto, su Porsche 992 GT3 Cup, rispettivamente, in 1^ e 2^ Divisione.

Il terzo nonché penultimo round del Campionato Italiano Gran Turismo Endurance, andato in scena lo scorso fine settimana presso l’Autodromo di Imola, è stato fortemente condizionato dalle bizze di Giove Pluvio. La gara, infatti, è stata ridotta a soli 104 minuti rispetto alle tre ore in programma, a causa dell’impraticabilità della pista. Nel bailamme generale e seppur penalizzati dalle condizioni meteo estreme, i tre talentuosi piloti siciliani affiancati dal management della Tempo srl hanno decisamente tenuto botta.

Procedendo con ordine, l’ennese Simone Patrinicola e i suoi coequipier Luca Demarchi e Sabatino Di Mare (ovvero il medesimo e affiatato equipaggio già vincitore del titolo tricolore 2023), alternatisi alla guida della Ferrari 488 Challenge della scuderia Best Lap, sin dalla partenza (in regime di safety car) si sono visti inficiare il vantaggio della pole di categoria conquistata al sabato nel corso delle qualifiche ufficiali.

Tra diverse neutralizzazioni successive e una prima bandiera rossa che ha portato l’intero gruppo a “sostare” in pit lane per quasi un’ora prima della ripresa, i “nostri” hanno comunque sfoggiato una prestazione di rilievo concludendo, alla fine, sul secondo gradino del podio della GT Cup PRO-AM 1^ Divisione (Ferrari e Lamborghini). Un piazzamento che gli ha permesso di incamerare punti pesanti riducendo il gap in classifica dai leader provvisori di categoria e potersi giocare il tutto per tutto nell’epilogo stagionale di Monza, a fine ottobre.

Il “tempio della velocità” brianzolo potrebbe rivelarsi, altrettanto, decisivo per le sorti dell’annata corsaiola degli altri conduttori isolani reduci dalla difficilissima tasferta sull’”Enzo e Dino Ferrari”. Il catanese Giuseppe Nicolosi e l’agrigentino Davide Di Benedetto che, insieme al compagno di squadra Daniele Cazzaniga hanno condiviso il volante della Porsche 992 GT3 Cup della Ebimotors, infatti, hanno portato a casa un più che prezioso argento nella 2^ Divisione (riservata esclusivamente alle vetture della Casa di Stoccarda) della GT Cup PRO-AM, tenendo i giochi ancora aperti.

Calendario Campionato Italiano Gran Turismo 2024. 4/5 maggio – Misano (Sprint); 1/2 giugno – Imola (Sprint); 15/16 giugno – Vallelunga (Endurance); 13/14 luglio – Mugello (Endurance); 24/25 agosto – Mugello (Sprint); 7/8 settembre – Imola (Endurance); 5/6 ottobre – Monza (Sprint); 26/27 ottobre – Monza (Endurance).