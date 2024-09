Migranti. Naufragio al largo di Lampedusa, recuperati sei cadaveri

La guardia costiera ha recuperato e trasportato al molo Favaloro di Lampedusa sei cadaveri in avanzato stato di decomposizione recuperati al largo delle coste. L’ipotesi, stando alle coordinate del punto di ritrovamento, e’ che si tratti di alcune delle ventuno vittime del naufragio di mercoledi’ scorso in acque libiche in cui persero la vita ventuno persone fra cui tre bambini. Soltanto 7 siriani sono riusciti a salvarsi. Le salme sono state portate nella camera mortuaria del cimitero dell’isola a disposizione