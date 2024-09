Il tecnico Angelo Bognanni ha conseguito nel Centro Federale Figc A Coverciano la licenza di allenatore professionista Uefa A

L’ex allenatore della Nissa, il buterese Angelo Bognanni, che oggi allena il Milazzo FC in Eccellenza, ha conseguito oggi, presso il centro federale della Figc di Coverciano, la licenza di allenatore di calcio professionista UEFA A.

Si tratta di un riconoscimento che costituisce insieme un punto di arrivo, ma anche di partenza per il giovane tecnico buterese che, in questi anni, ha saputo ritagliarsi uno spazio significativo nel calcio siciliano.

Di grande prestigio i colleghi di corso: Frank Ribery e Samir Handanovic. Il patentino conseguito consente di poter allenare tutte le squadre giovanili, le squadre femminili e le prime squadre maschili fino alla Serie C e assumere il ruolo di allenatore in seconda in serie A e B.