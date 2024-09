Il mitico Fausto Leali fra il pubblico di Mussomeli; Applausi e compiacimenti

MUSSOMELI – Erano in tanti mercoledì sera, nella gremita Piazza Umberto, i fans di Fausto Leali, coloro che nella loro giovinezza avevano gettonato i suoi dischi nei juke boxe o nelle radio libere nei vari programmi dediche. Presente proprio quella gioventù di allora che ha assaporato le canzoni sgorgate dalla voce possente del loro beniamino. La presenza così numerosa di pubblico ha rappresentato un omaggio al mitico cantante che riusci ad accaparrarsi l’ascolto di tanti giovani che seguivano finanche le classifiche discografiche. Presenze variegate, dunque, di giovani e meno giovani che hanno anche canticchiato i brani del repertorio eseguiti durante la serata fino a quando il pubblico è esploso in delirio col brano “A CHI”. E’ stata la serata conclusiva del programma estivo 2024 approntato dalla Proloco ed Amministrazione. “Siamo giunti alla fine della nostra fantastica estate – hanno scritto dalla Pro Loco – con l’ evento conclusivo con il concerto di Fausto Leali. Sappiamo già che ci sarà una presenza massiccia di spettatori e, per tale motivo, si è messa in moto una macchina organizzativa che, con la collaborazione di tutti, può funzionare al meglio”. Infatti, “straordinaria serata, straordinario concerto, straordinaria piazza, straordinario pubblico; bravissimo il cantante che è riuscito a coinvolgere per tutta la durata del concerto un pubblico partecipe ed entusiasta”.