Disagi galleria Caltanissetta, Forza Italia di Santa Caterina Villarmosa incontra il sindaco Tesauro e l’assessore Adornetto

L’apertura della canna sinistra sulla SS 640 “Strada degli scrittori” ha comportato diversi disagi ai cittadini. E sulla questione galleria Caltanissetta si è attivata anche Forza Italia di Santa Caterina Villarmosa, poiché i cittadini di Santa Caterina per giungere a Caltanissetta sono obbligati a percorrere l’uscita “Scaringi”, unica strada possibile, che aumenta i tempi di percorrenza e, dunque di arrivo.

Nei giorni scorsi il gruppo Forza Italia di Santa Caterina Villarmosa, in sinergia con Marcello Mirisola, capogruppo di Forza Italia del consiglio comunale di Caltanissetta, ha incontrato il sindaco del capoluogo nisseno, Walter Tesauro e l’assessore alla viabilità, Calogero Adornetto, esponendo i disagi dei cittadini di Santa Caterina Villarmosa sia per l’apertura della canna sinistra della galleria Caltanissetta, sia per la consequenziale chiusura del bypass Sant’Elia, oltre che alla temporanea chiusura al transito di via Borremans per lo svolgimento dei lavori di ristrutturazione.

Il sindaco Tesauro e l’assessore Adornetto hanno dichiarato di essersi già mobilitati, coinvolgendo gli organi competenti per individuare soluzione possibili.

Inoltre, il gruppo Forza Italia di Santa Caterina Villarmosa ha avuto un altro incontro con Michele Mancuso, deputato regionale di Forza Italia, affinché la problematica non resti circoscritta alla provincia nissena, ma affrontata in un’ottica regionale, poiché si tratta di un’importante arteria della viabilità siciliana.

È stato richiesto di intervenire sulla Strada Provinciale 44 che collega Santa Caterina Villarmosa alla sp155 (c/da Fontanelle), e Michele Mancuso ha mostrato solido sostegno, affermando di aver incontrato già il Commissario Straordinario Dott.ssa Dorotea Di Trapani per sollecitare l’intervento di manutenzione e creare un’alternativa per raggiungere Caltanissetta nelle more della definitiva soluzione del problema del collegamento principale.