Catania. Nascondevano marijuana e hashish in una zona di campagna a Picanello, 4 arresti

Sequestro di marijuana e hashish a Catania. I finanzieri del Comando provinciale hanno arrestato quattro persone che nascondevano quasi dieci chili di droga in una zona di campagna a Picanello, quartiere del capoluogo etneo. I finanzieri, dopo avere notato alcuni movimenti sospetti nei pressi di un terreno agricolo con diversi ruderi, hanno avviato dei pedinamenti e il monitoraggio della zona. All’arrivo di un 24enne e di un 19enne a bordo di uno scooter è scattato il blitz proprio mentre uno dei due rimuoveva alcune pietre di un muretto a secco. I due avevano addosso 70 bustine di marijuana, per un peso di 400 grammi, e un panetto di hashish da 900 grammi. Il controllo dell’area è proseguito nelle ore successive, durante le quali le fiamme gialle hanno sorpreso altri due giovani, di 21 e 19 anni, mentre prelevavano tre borsoni nascosti dietro a una lamiera: all’interno 7,5 chili di marijuana e 17 panetti di hashish per un peso di un chilo, oltre a diversi bilancini di precisione. In tutto sono stati sequestrati 7,9 chili di marijuana e 1,9 di hashish, per un valore complessivo di circa novantamila euro. I quattro, arrestati in flagranza di reato, dovranno rispondere di detenzione illecita di droga.