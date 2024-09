Caltanissetta. Officina degli artisti, 21 settembre: arte contemporanea, buona musica e wine tasting

Serata composita ed avvolgente in occasione della Via dei Tesori sabato 21 settembre, all’Officina degli artisti, in via Tortorici 12 a Caltanissetta.

Il programma prevede una mostra di arte contemporanea, “Tra installazioni e nuovi colori”, di Michelangelo Lacagnina e Carmelo Interdonato, l’accompagnamento musicale live del duo musicale formato da Giuseppe Rapè ed Aldo Manganaro, e wine tasting e food della Cantina Amico.

Adesso “conosciamo” meglio i protagonisti di questo magmatico sabato organizzato da Manfredi Spagnolo e Noemi Ballacchino.

Micelangelo Lacagnina Interior Art Designer, è profondamente legato alla Sicilia e ne esprime la quotidianità attraverso l’uso intenso del colore. Sperimenta tecniche diverse, dalla ceramica alla pittura, ed espone a livello internazionale. Ha collaborato con Dolce & Gabbana per decorare i frigoriferi d’arte Smeg, esposti in città come Milano e New York, e continua a lavorare con la maison su progetti legati alla moda. Ha inoltre realizzato edizioni limitate per aziende come Heineken e vari brand internazionali. La sua arte si evolve continuamente, mantenendo un legame con la tradizione siciliana, e negli ultimi anni ha iniziato una collaborazione a quattro mani con Carmelo Interdonato, esplorando nuove sperimentazioni cromatiche e tecniche che danno vitalità ai soggetti tradizionali. Le sue opere trasmettono energia e lasciano un’impressione positiva e duratura.

La linea Retrò di Carmelo Interdonato, che include pezzi unici dal gusto retrò presentati in esclusiva al Fuori Salone di Milano 2024. La collezione si distingue per l’uso di materiali di recupero trasformati in opere d’arte attraverso tecniche innovative di upcycling. Le lampade e piantane, riflettono il passaggio del tempo e l’arte materica. Il paralume, decorato con vernici acriliche, crea giochi di luce che trasformano le lampade in installazioni interattive. Il progetto promuove la sostenibilità, riducendo lo spreco e dando nuova vita a materiali di scarto.

Giuseppe Rapé e Aldo Manganaro formano un talentuoso duo musicale che unisce passione e tecnica in un repertorio che spazia dai grandi classici a brani inediti. Entrambi musicisti esperti, fondono le loro diverse influenze e competenze per creare un’esperienza musicale unica, ricca di emozioni.

Dal 1967 la famiglia Amico, possidente di 25 ettari di terreno fertile. Tra i figli della grande famiglia Amico, Filippo fu colui che promossa e intraprese una strada nuova per dare nuovo impulso all’azienda di famiglia e farla diventare fonte di reddito per tutti. Decise, nel 1970 di impiantare un primo vigneto a tendone in cui furono coltivati il Nero D’Avola, Nero cappuccio e Insolia.