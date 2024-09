Caltanissetta. Atleti della sezione di Pesistica giovanile delle Fiamme Oro presenti all’evento “Piazza in Movimento”

CALTANISSETTA. Gli atleti della Sezione di pesistica giovanile delle Fiamme Oro della Polizia di Stato, accompagnati dai loro istruttori, i poliziotti Maurizio Sardo e Mirco Scarantino, oggi hanno partecipato alla manifestazione “Piazza in Movimento”, organizzata in Piazza Garibaldi a Caltanissetta in occasione del “Settembre nisseno”.

Molti curiosi e giovani hanno osservato da vicino come si allenano i gli atleti delle Fiamme Oro della Polizia familiarizzando con la pesistica, sport di eccellenza della Città di Caltanissetta.