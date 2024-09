A Gela sinergia tra l’amministrazione comunale e la comunità scolastica per iniziare l’anno scolastico in maniera ottimale

Gli assessori Viviana Altamore, Valeria Caci e Luigi Di Dio hanno incontrato i dirigenti scolastici della scuola primaria e secondaria di primo grado. Erano presenti altresì i rispettivi dirigenti dei settori. È stata un’occasione per discutere della necessità di una collaborazione sinergica nell’interesse della comunità scolastica tutta e degli studenti in particolare.

In considerazione della prossimità della ripresa delle attività didattiche, fissata con decreto assessoriale della Regione Sicilia al 12 settembre prossimo, è stato fissato un crono programma di sopralluoghi in tutti gli istituti scolastici allo scopo di provvedere agli interventi manutentivi immediati ed urgenti, per poi procedere con ulteriori interventi medio tempore.

Si è discusso anche di refezione scolastica. Sul punto si è concordato un approfondimento allo scopo di valutare soluzioni alternative al bando di gara che, in attesa dell’approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato, non è praticabile.

L’assessore Valeria Caci ha comunicato ai dirigenti che verrà richiesto dal settore ad ogni istituto scolastico il numero degli alunni che usufruiranno del servizio Asacom, al fine di organizzare in modo più efficiente il servizio.