Xpeng, pronta a costruire una fabbrica in Europa

Xpeng, costruttore cinese di auto, potrebbe costruire una fabbrica in Europa per bypassare i dazi doganali. Secondo quanto riportato da Bloomberg, Xpeng potrebbe seguire la strategia già percorsa dalla BYD ma anche da Chery e Zeekr, entrambe del Gruppo Geely.

Sarebbe ancora da decidere il Paese dove costruire la fabbrica, secondo lo stesso CEO di Xpeng, He Xiaopeng, in questa fase iniziale, si starebbe valutando una nazione dove ci sono bassi rischi legati al lavoro. Il 5% di Xpeng è stato acquisito nel 2023 dalla Volkswagen per una cifra di circa 700 milioni. Un passo significativo, per il Gruppo tedesco, per la produzione e sviluppo di nuove auto elettriche destinate ai mercati asiatici. La piattaforma in questione è la China Electrical Architecture, un base che sarà utilizzata dal costruttore tedesco per lo sviluppo di quattro nuove auto elettriche che saranno presentate nel corso dei prossimi anni. Le vendite della Xpeng nei primi sei mesi del 2024 sono calate, raggiungendo le 50mila unità l'anno. Una situazione che inevitabilmente ha avuto riflessi sul mercato e sul prezzo delle azioni della Xpeng, che rispetto allo scorso anno ha perso oltre il 50% del valore iniziale.