Tenta di abusare la cugina: 28enne arrestato dai Carabinieri con l’accusa di violenza sessuale

Un giovane di 28 anni, di Ispica (Ragusa), è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di violenza sessuale nei confronti di una giovane cugina. L’indagato avrebbe tentato, nella zona dell’area portuale di Pozzallo, di caricare la ragazza in auto per condurla in un luogo appartato.

La reazione della vittima ha attirato l’attenzione di una coppia che transitava in auto. I due si sono fermati e hanno bloccato l’aggressore consentendo alla ragazza di fuggire. La giovane è stata poi accompagnata in caserma, dove ha denunciato l’accaduto, e in ospedale per i controlli medici: la prognosi è di 10 giorni per le ferite, i graffi e le escoriazioni riportate.

I carabinieri hanno trasmesso gli atti alla procura e il magistrato ha emesso l’ordine di custodia cautelare. Il giovane per ora è ai domiciliari con l’accusa di violenza sessuale. (ANSA).