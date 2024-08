Serradifalco. In via Cavalieri di Vittorio Veneto va in scena la Notte Bianca dell’Arte

SERRADIFALCO. Dalle ore 21 a Serradifalco prende il via la Notte Bianca dell’Arte. L’evento prevede buona musica, una mostra di opere d’arte e un’estemporanea e si svolgerà in via Cavalieri di Vittorio Veneto tra la villetta del minatore e la zona del palazzo comunale.

La manifestazione è stata organizzata dall’assessore alla cultura Rosa Insalaco per diffondere il messaggio artistico ai giovani inculcandogli la passione per l’arte attraverso la sua conoscenza diretta, ma nel contempo di far comprendere come il messaggio dell’arte è universale e può essere espresso in tanti modi.

L’evento vedrà la partecipazione di artisti ma anche docenti di arte. L’assessore alla cultura ha anche invitato artisti di centri viciniori per ampliare l’offerta di una notte da dedicare interamente all’arte a 360 gradi. Ad animare la serata sarà il dj Benni. Prevista anche la presenza dei bambini di Happy Place.