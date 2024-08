San Cataldo. Per il concerto degli Zero Assoluto predisposta mappa per fruire di strutture ricettive e di ristorazione

SAN CATALDO. Si avvicina il concertone Intra Fest degli Zero Assoluto in programma per il 30 agosto e lo staff si prepara a rendere la Città di San Cataldo attrattiva e accogliente per chi avrà voglia di vivere l’esperienza del concerto e usufruire delle strutture ricettive della città di San Cataldo.

Ecco perché l’amministrazione comunale ha messo a punto una vera e propria mappa per consentire a chi lo vuole di orientarsi nei soggiorni indicando le attività di ristorazione e beverage in prossimità del palco in cui si esibiranno gli Zero Assoluto a partire dalle ore 21:30.