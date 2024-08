Rapace ferito a Barrafranca (En) recuperato dal WWF di Caltanissetta

Un rapace ferito è stato soccorso nelle campagne tra Barrafranca (Enna) e Caltanissetta dal personale del Wwf Sicilia centrale di Caltanissetta. A ritrovare l’esemplare di Poiana incapace di volare a causa di una ferita all’ala destra, forse causata dall’impatto con qualche veicolo, sono stati tre automobilisti che si sono subito messi in contatto con i volontari del Wwf. Dopo le prime cure, il rapace è in attesa di essere ricoverato in un centro recupero fauna.

La Poiana è una specie protetta, essendo un animale selvatico appartenente al patrimonio indisponibile dello Stato, ne è vietata la cattura e detenzione, punite con sanzioni penali che prevedono anche l’arresto fino a 8 mesi. E’ una specie molto diffusa nelle campagne siciliane, dove nidifica tra gli alberi e su rocce isolate adatte a ospitare un nido in cui la femmina depone da 1 a 4 uova nel periodo tra marzo e giugno.

“Non è il primo caso di animali selvatici in difficoltà che la nostra associazione deve affrontare – dice Ennio Bonfanti, presidente di Wwf Sicilia Centrale. Nelle scorse settimane, infatti, siamo riusciti a salvare decine fra rondoni, rapaci, occhioni e altri volatili. Siamo lasciati soli ad affrontare questa continua emergenza: settimanalmente riceviamo richieste di aiuto per animali feriti da tutta la Sicilia centrale, sia da cittadini sia da enti pubblici ma non possiamo farci carico di tutte le segnalazioni.

Da quando è stato chiuso il Centro recupero fauna ‘Ronza’ di Piazza Armerina (Enna) i nostri volontari devono fare sforzi enormi per rispondere alle numerose richieste di intervento. Non disponiamo né di strutture adeguate né delle risorse economiche necessarie per gestire i continui trasferimenti verso i centri recupero”, conclude.