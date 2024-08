Ragazzina minaccia col coltello 12enne che si butta da balcone

Ragazzina 13enne minaccia con un coltello un 12enne che per paura si butta dal balcone del primo piano e finisce, sfondandolo, sul tetto di un garage. Il minorenne e’ rimasto ferito ed e’ stato portato al pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso di Licata dove e’ stato ricoverato. Anche la tredicenne e’ stata portata in ospedale, a Palermo, per essere sottoposta ad accertamenti ed esami. L’episodio e’ accaduto in una comunita’ per minorenni tra Agrigento e Palma di Montechiaro. Sull’episodio indagano i carabinieri, ma la ragazzina, avendo meno di 14 anni, non e’ imputabile.