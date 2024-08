Parigi 2024, Furlani bronzo nel salto in lungo alle Olimpiadi

(Adnkronos) – Mattia Furlani medaglia di bronzo nel salto in lungo alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il 19enne azzurro è terzo nella finale con la misura di 8.34. Oro al greco Miltiadis Tentoglu, argento al giamaicano Wayne Pinnock. Furlani, sul podio a 40 anni dal bronzo di Giovanni Evangelisti a Los Angeles 1984, regala la 26esima medaglia alla spedizione azzurra ai Giochi: 9 ori, 10 argenti e 7 bronzi. Furlani accende la gara con il primo salto. Rincorsa perfetta e stacco chirurgico, con un solo centimetro e mezzo ceduto sulla pedana: 8.34 con vento contrario, primo posto. L'azzurro conferna la condizione eccellente con il secondo tentativo: tutto da manuale, 8.25. Furlani perde la leadership quando il greco Tentoglu decolla al secondo tentativo e atterra a 8.48. Subito dopo, arriva anche il giamaicano Pinnock: 8.36. La risposta di Furlani è vanificata dallo stacco lievemente abbondante: questione di centimetri, il terzo tentativo è nullo. Anche il quarto salto viene cancellato, lo stacco è irregolare per soli 3,6 centimetri: viene vanificato un potenziale salto d'argento. L'azzurro calibra bene il quinto tentativo, stavolta semaforo verde: ancora 8.34, la misura migliore viene replicata. Furlani chiude con 8.27: medaglia di bronzo per il baby. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)