Motori. Il Trofeo dei Castelli Peloritani anche in notturna

Il Trofeo dei Castelli Peloritani 2024, organizzato da Top Competition in collaborazione con l’Automobile Club Messina si rinnova ancora. Dopo il Test di Regolarità che il 31 agosto si svolgerà in “prima assoluta nazionale” nel parcheggio del Palarescifina di Messina dalle 17 alle 20 e rappresenta “una prima assoluta per Aci Sport” , è arrivata l’ufficializzazione della prova notturna che sabato 7 settembre si svolgerà nel centro di Messina.

Si tratta di una gara a sé, con classifiche indipendenti rispetto alla competizione domenicale con delle caratteristiche molto diverse rimanendo nell’ambito della Regolarità.

Innanzitutto si svolgerà alla luce dei fari e quindi una manifestazione di grande fascino che i protagonisti ed il pubblico apprezzeranno molto, in modo particolare trovandosi all’interno della propria città. La gara denominata”Notturna di Messina” scatterà alle ore 21.00 e si svolgerà nella Piazza Salvatore Pugliatti. La partecipazione è facoltativa per i concorrenti iscritti e verificati al Trofeo dei Castelli Peloritani. Gli equipaggi effettueranno 7 settori cronometrati e ogni passaggio sui pressostati sarà visibile sul tabellone tempi dei cronometristi. La classifica unica fra storiche e moderne premierà i primi 3 equipaggi e verrà stabilita sulla somma dei sette rilevamenti cronometrici.

Un nuovo step da parte di Top Competition e dell’Automobile Club Messina di promuovere la nobile disciplina della Regolarità.