Montedoro. Il 10 agosto Magic David in piazza Umberto I con i suoi grandi numeri di magia

MONTEDORO. Gli amanti della magia e dell’illusionismo stasera potranno lustrarsi gli occhi con le evoluzioni e i numeri di Magic David che si esibirà stasera, 10 agosto, a Montedoro.

Ovviamente monta l’attesa per la sua esibizione di stasera 10 agosto, anche perchè Magic David è un mago che, nonostante la giovane età, è riuscito a fare tanta strada e a diventare uno dei migliori maghi di ultima generazione. Magic David, al secolo Davide Montagna, è un giovane mago montedorese nato in Belgio che, tuttavia, ogni anno torna a Montedoro dove ha modo di mettere in bella mostra le sue indubbie doti di mago e prestigiatore.

Saranno diversi i numeri che Magic David proporrà alla platea montedorese, con spettacoli ad effetto destinati ad attirare l’attenzione di grandi e bambini. Magic David in tal modo avrà la possibilità di esibirsi nella sua Montedoro e di mettere in bella evidenza numeri d’alta scuola che lo hanno reso famoso ed apprezzato a livello europeo.