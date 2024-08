Istanza congiunta di Nissa ed Enna per rivedere decisione di giocare a porte chiuse. L’avv. Ilardo: “Da tempo le due società hanno intrapreso via dell’amicizia e dell’avvicinamento”

Le società di NISSA F.C. ed ENNA Calcio SCSD hanno presentato istanza di revisione del provvedimento di svolgimento, a porte chiuse, della partita di Coppa Italia di Serie D, prevista per domenica 25 agosto.

L’avvocato nisseno Umberto Ilardo ha spiegato le motivazioni e modalità di presentazione dell’istanza. “Scopo dell’istanza presentata dalle due società è la revoca o la modifica del provvedimento adottato; capiamo le ragioni che hanno indotto ad emanare questo provvedimento, ma ci sembrano eccessive perché, a nostro modo di vedere, non sono stati valutati alcuni elementi nuovi che nel ricorso abbiamo addotto e altri che invece non emergono e alla luce dei quali auspichiamo che le autorità rivedano il provvedimento”.

Un auspicio legittimo, quello dell’avv. Umberto Ilardo: “Anche perché le stesse due società hanno proposto ricorso congiunto, e questo dimostra concretamente come da tempo abbiano intrapreso la via di un avvicinamento e amicizia tra le società e come anche le stesse tifoserie abbiano colto questo “assist” non dando adito negli ultimi due anni ad episodi di violenza come avveniva invece in passato”.

L’avv. Ilardo ha concluso auspicando che il ricorso congiunto delle due società possa essere accolto, che le autorità possano rivedere la loro decisione e che domenica al “Tomaselli” ci possa essere una festa dello sport.