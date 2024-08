Dal wc una sgradevole sorpresa…

Samut Prakan (Thailandia) – Tanat tangtewanon era andato in bagno e mentre era seduto sul wc ha sentito un fortissimo dolore ai genitali; ha guardato nella tazza e ha visto un serpente con la bocca serrata sul suo scroto. Si è alzato immediatamente e il serpente, mollando la presa, ricadeva nella tazza. Quindi Tanat ha preso lo spazzolone e l ‘ha colpito fino a ucciderlo. Successivamente l’uomo si è recato in ospedale dove gli è stata diagnosticata una ferita non grave perché il serpente non era velenoso.