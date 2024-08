Alla Nissa superata quota mille abbonati. La società: “Siamo grati a tutti coloro che ci hanno dato fiducia e faremo di tutto per ripagarla sul campo”

Un nuovo record per la Nissa che ha superato i mille abbonati per il campionato di serie D 2024/2025. La squadra del presidente Giovannone, per la precisione, ha già raggiunto quota 1032 abbonati. Un record storico per la piazza nissena, anche perché mai era accaduto che a Caltanissetta la Nissa riuscisse ad assommare così tanti abbonati.

Segno evidente che la Nissa è sempre più nel cuore della Città di Caltanissetta. La società in una nota ha così commentato questo record storico: “Siamo grati a tutti coloro che ci hanno dato fiducia e faremo di tutto per ripagarla sul campo! Sarà un campionato appassionante! Ci divertiremo, carissimi tifosi, ne siamo certi; dobbiamo riempire il “Tomaselli”, dobbiamo seguire l’esempio dei nostri abbonati, incoraggiare la squadra in tutte le partite casalinghe e seguirla con la solita grande passione se è possibile anche fuori casa; ForzaNissa! Abbiamo un cuore grande!”. (foto Marcello Giugno)