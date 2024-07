Valle dei Templi, il biglietto Open di ingresso sarà acquistabile a bordo del Temple Tour Bus

Il nuovo biglietto Open di ingresso alla Valle dei Templi, intero e ridotto (per i cittadini dell’Unione Europea da 18 a 25 anni), sarà acquistabile a bordo del Temple Tour Bus, il servizio turistico della TUA (Trasporti Urbani Agrigento). Saranno disponibili anche i biglietti gratuiti destinati agli under 18 e alle altre categorie aventi diritto.

Non sarà praticato alcun rincaro sui biglietti e, conseguentemente, la vendita a bordo non comporterà alcun utile per l’azienda. Il ticket intero costerà quindi 15 euro mentre il ridotto 9 euro. L’acquisto del biglietto sul Temple Tour Bus consentirà a turisti di entrare direttamente al Parco Archeologico senza fare la fila alle biglietterie. Il biglietto Open potrà essere utilizzato entro la fine del 2024.

L’iniziativa nasce per offrire un nuovo servizio ai turisti e ai visitatori in vista di Agrigento Capitale della Cultura 2025 e rappresenta un’ulteriore occasione per fare rete con il circuito turistico della Città, segue infatti al recente accordo con le attività alberghiere per vendere direttamente in struttura i ticket del Temple Tour Bus.