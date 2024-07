Sommatino. Il sindaco: “Si lavora per una pubblica illuminazione sempre più efficiente e sostenibile”

SOMMATINO. In questi mesi sono stati effettuati diversi interventi di manutenzione alla pubblica illuminazione, sia di tipo ordinaria che straordinaria. A darne comunicazione è stato il sindaco Salvatore Letizia.

In particolare, il primo cittadino ha fatto sapere che sono stati installati nuovi punti luce a led in vie che ne erano sempre state sprovviste di illuminazione ( Via Tomasi di Lampedusa) e sostituiti altri che con il passare degli anni erano pericolanti. (Via A. De Gasperi – Piazza La Marmora – Via Calogero Volpe – Via V. Alfieri – V.lo Ariosto – Via B. Cellini) .

“ Abbiamo anche ripristinato tutti quei punti luce che sono all’ingresso del nostro paese, dall’ Ex Macello fino al Corso Roma spenti da circa 7 anni”. Il sindaco ha concluso affermando che gli interventi continueranno e che si sta lavorando affinché la pubblica illuminazione sia sempre più efficiente e sostenibile.