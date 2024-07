Serradifalco. Il sindaco Burgio: “Anche quest’anno la tassa sui rifiuti è tra le più basse della Regione Sicilia”

SERRADIFALCO. “Anche quest’anno la tassa sui rifiuti diminuisce ulteriormente e, in proporzione, per abitante, è tra le più basse della Regione Sicilia”. Lo sostiene il sindaco Leonardo Burgio. Che aggiunge: “Alle chiacchiere preferiamo sempre i fatti che si toccano con mano e si vedono ad occhio nudo ! Servizio unito alla parola risparmio !!! Sono salito sul palco nel maggio del 2015 proclamando tra i tanti obiettivi (per chi soffre di memoria corta, tutti, e dico tutti, raggiunti!) anche questo: all’epoca molti ridevano e consideravano impossibile questo risultato che oggi è innegabile”.

Il sindaco ha poi ribadito: “Come dice il Vice Sindaco Basilio Martino Assessore all’Ambiente «Se abbiamo raggiunto questo risultato il merito è, oltre che degli operatori, anche e soprattutto della cittadinanza che ha portato avanti in questi anni la differenziata in maniera esemplare; nel 2023 abbiamo chiuso con la percentuale di raccolta differenziata al 76,38%, ma possiamo e dobbiamo fare di più: arrivando all’85-90%; se dovessimo arrivare a queste percentuali abbatteremmo ulteriormente i costi, con un servizio efficiente ma a costi ridotti».