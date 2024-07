Serie D. Per il precampionato la Sancataldese ha definito il programma degli allenamenti congiunti

Nel corso del ritiro pre-campionato la Sancataldese Calcio svolgerà cinque allenamenti congiunti. E’ quanto ha stabilito la società verdeamaranto per avere a disposizione un buon numero di test che le consentano di valutare la rosa a disposizione e di apportare eventuali innesti qualora si rendessero necessari. Il calendario prevede per il 31 luglio alle 17 al Valentino Mazzola allenamento congiunto in famiglia con la juniores.

Il 3 agosto alle 17, invece, c’è Sancataldese-Leonfortese. Verde amaranto in campo al Mazzola contro la formazione di Leonforte che disputerà il campionato di Eccellenza.

Il 7 agosto alle 17 altro test, stavolta contro lo Sciacca, con la formazione guidata da mister Orazio Pidatella che scenderà in campo ancora al Valentino Mazzola con la compagine saccense che disputerà il campionato di Eccellenza.

Sabato 10 agosto alle 17 nuovo test stavolta in trasferta al Comunale di Aci Sant’Antonio per un allenamento congiunto con i padroni di casa dell’Aci Sant’Antonio che disputeranno il campionato di Eccellenza.

Infine, giovedì 22 agosto ultimo test con il Serradifalco (ore 17) al “Mazzola” contro la formazione guidata da Carmelo Giordano che disputerà il campionato di Promozione. (foto Sancataldese Calcio Official)